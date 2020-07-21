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背後都同個老闆！7款高評價VPN外洩2000萬筆個資 密碼全看光
其中除了活動日誌、IP 位置、使用者名字、電子郵件之外，就連明文密碼，比特幣付款資料、個人設備資料，甚至到 Paypal API 鏈接都有！
根據外媒報導，有七間號稱自己是軍事等級無日誌、無紀錄的香港免費 VPN 被 vpnMentor 發現它們全把資料放在一個公開的 Elasticsearch 伺服器上，其中共有約超過 2000 萬筆個資資料、檔案量超過 10 億，總體資料大小約為 1.2 TB。
其中除了活動日誌、IP 位置、使用者名字、電子郵件之外，就連明文密碼，比特幣付款資料、個人設備資料，甚至到 Paypal API 鏈接都有！而且最重要的是根據報導，發現這七間香港 VPN 全部來自同一家香港開發商：Dreamfii HK Limited。
這些 VPN 事前在 Apple App Store、Google Play 使用者評分都相當高，因此受到了數百萬人信任。但很明顯的，這些 VPN 的行為並不符他們的行銷用語，進而讓使用者暴露在被詐騙、勒索、釣魚，甚至被香港國安法逮捕、起訴的高度風險下。
這七間 VPN 分別是 UFO VPN、FAST VPN、Free VPN、Super VPN、Flash VPN、Secure VPN 以 Rabbit VPN。INSIDE 建議香港與台灣的讀者，若要使用 VPN 請慎選經過第三方獨立公司審核過的 VPN 服務。
《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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