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印度首富打造百分之百「印度製造」5G網路 將授權更多電信業者使用
印度信實工業 (Reliance Industries)集團董事長，同時也是印度首富Mukesh Ambani表示，旗下子公司Jio Platforms已經研發一套百分之百由印度製造的完整5G網路系統。
在此之前，Jio Platforms已經獲得Google投資45億美元，並且持有Jio Platforms約7.73%股權，未來雙方更計畫合作打造4G或5G網路手機，同時在更早之前也曾獲得Facebook約57億美元投資，以及來自Qualcomm的9700萬美元投資金額，Intel也在今年宣布以2.535億美元金額投資Jio Platforms。
目前Jio Platforms是印度境內第四大企業，本身為信實工業旗下子公司，主要提供行動通訊與各類數位服務。
此次宣布由印度自主打造的完整5G網路系統，並且預計在2021年佈署應用，預期也是呼應印度政府近期推動在地科技發展政策。而Mukesh Ambani強調，在正式取得頻譜使用授權，將會著手進行5G網路服務系統測試，同時在旗下5G網路設備獲得批准使用後，將會向全球更多電信服務業者提供，藉此推廣百分之百由印度打造的5G網路系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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