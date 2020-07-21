三星透露接下來的Unpacked線上發表活動 將公布5款新品

三星電子總裁暨行動通訊部門負責人盧泰文 (TM Roh)透露，預計在美國東岸時間8月5日舉辦的Unpacked線上發表活動中，將會公布5款新品。

不過，盧泰文並未明確說明預計推出5款新品的具體細節，但其中預期包含下半年重點新機Galaxy Note 20系列。

而其他新品，自然也包含先前有不少傳聞的Galaxy Z Fold 2，以及加入5G連網功能的新款Galaxy Z Flip 5G版本，另外也包含先前同樣有不少傳聞的Galaxy Watch 3。至於另一款新品，則可能就是以蠶豆造型設計的真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live，預期將會加入主動式降噪功能，分別提供白、黑、金三款配色。

就先前市場傳聞，三星將會在8月5日舉辦新機發表活動後，最快將在8月21日於南韓市場開放銷售新機，而預期台灣市場將會在相近時間內上市。同時，從三星預告影片內容顯示，此次新機確實將會加入先前曝光新色「神祕銅(Mystic Bronze)」，預期成為三星今年新機主打配色。

在此次分享內容中，盧泰文更以「Next Normal (下一個常態)」形容三星接下來在行動市場上的布局，意味將使更多創新技術成為下一個常態，並且強調與Google在內業者開放合作發展模式，其中更包含內部培育新創的C-Lab項目發展，將能持續推動三星在產品創新能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》