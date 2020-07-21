Tesla將Model Y納入旗下租賃方案 吸引更多車輛訂單

為了刺激更多人購車，Tesla目前於美國地區將親民款SUV電動車Model Y加入旗下車輛租賃方案，讓使用者能以每月499美元價格租賃使用。

若要以租賃方式使用Model Y，使用者除了每月需支付499美元租賃費用，同時還必需預付4500美元費用，而租賃時間為36個月，並且可對應1萬英哩 (約1萬6100公里)行駛距離。以租滿36個月計算的話，使用者大約可在3年內以1萬8000元左右金額使用Model Y。

在此之前，Tesla已經在美國境內增加Model Y車款產能，同時也讓Model Y車款售價降至5萬美元以下，藉此吸引更多人購車。此次將Model Y納入租賃方案，主要也是希望增加更多車輛訂單。

租賃方案通常是車廠吸引購車所提供選項，讓使用者能以更容易方式購車，同時也能在後續推出新車時，持續吸引使用者升級換車。

而Model Y等級定位稍比Model 3高一些，同時相比Model X車型小了一點，並且去除鷗翼式上掀車門設計，但Model Y依然可容納7人乘坐，而內裝配置則與Model 3相近，同樣搭載全景天窗、大尺寸螢幕設計的中置觸控顯示面板等配備。

而電池部分一樣放置在車身底部，而因為本身定位在休旅車使用需求，因此整體相對比較追求行進時的穩定，而非追求高速行駛使用目的，但基本上依然可在3.5秒內從時速0英哩加速至60英哩，極速依然可達每小時241公里。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》