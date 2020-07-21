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Google內部新創 推出結合影片的商品銷售服務Shoploop

聯合新聞網 / 楊又肇

Google內部新創研究單位Area 120推出的實驗性服務Shoploop，將參與目前被廣泛應用的線上短片銷售商品競爭。

Shoploop的創辦人Lax Poojary，在此之前曾經參與線上旅行規劃服務Touring Bird製作，而創造此項服務的契機，主要源自目前廣泛與線上社群、電商平台整合的影片或直播銷售模式。

而Shoploop的運作模式，是透過90秒短片介紹商品，藉此吸引使用者點擊購買，而目前多半是與美妝相關商品、部落客合作，透過短片介紹方式與使用者互動，進而創造商品銷售機會。

目前Shoploop已經在美國地區提供下載使用，同時也已經著手規劃對應桌機使用版本，希望吸引更多人使用。

不過，由於市場已經有不少類日服務推出，例如Amazon在內電商服務已經提供類似功能，而Facebook也有類似設計，甚至可藉由Instagram進行直播互動銷售，同時中國市場也有不少電商結合線上直播銷售商品模式，因此Shoploop是否能順利創造不同發展表現，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 直播 Google

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