可能加入iPhone代工？中國立訊收購緯創旗下全資子公司

未來iPhone代工廠商可能會有變動，中國立訊精密近期宣布收購緯創旗下全資子公司緯創投資與緯新資通，將可能加入成為iPhone代工廠商之一。

在此之前，立訊精密已經成為蘋果AirPods代工廠商，同時過去也從事連接線材、連接器，以及包含聲學元件、馬達、天線，以及智慧穿戴裝置所需元件生產，後續也擴展至生產模組化產品、系統產品。

此次宣布收購緯創旗下全資子公司緯創投資與緯新資通，預期將使立訊可接手iPhone產品代工業務，同時也預期讓iPhone代工合作廠商增加，藉此提高手機組裝生產效率，同時也能降低供貨風險。

不過，預期立訊接下來將不會像富士康、和碩在內代工廠商直接投入生產新款iPhone，而可能會先協助蘋果代工組裝舊款iPhone機種，讓富士康、合作在內代工廠商產線資源可集中在新機生產。

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