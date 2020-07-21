付費訂閱使用的Google Play Pass服務開始進駐更多國家 同步推出年費方案
去年推出可讓使用者按月訂閱使用各項付費app的Google Play Pass服務，目前確定將擴展至澳洲、加拿大、法國、德國、愛爾蘭、義大利、紐西蘭、西班牙與英國等海外市場，同時更宣布推出以一年29.99美元訂閱使用方案，讓長時間訂閱使用者能以更優惠價格使用此項服務。
而此次宣布進駐更多國家市場，意味Google Play Pass服務以訂閱使用模式被順利推廣，讓使用者能以單月固定費用使用原本需要逐一付費使用的app內容，對於使用者而言能以相對簡單、容易負擔方式使用更多付費app。
為了吸引更多人使用，Google此次更推出按年計算的訂閱使用方案，讓使用者能以一年支付29.99美元方式訂閱，等同每月約支付2.5美元即可使用Google Play Pass服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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