微軟將使Windows 10 on Arm裝置可安裝應用內容數量增加

今年宣布將透過加入支援OpenJDK，使Windows 10 on Arm裝置可以間接支援Java打造應用服務內容，微軟在接下來的規劃中，更準備在明年上半年讓WPF (Windows Presentation Foundation)應用服務內容可以在Arm64硬體架構上運作。

依照WPF團隊資深產品經理Premalini David表示，接下來將在下半年使WPF開發框架更新至.NET Core 3.1與.NET 5.0，預計在年底與.NET 5.0框架整併，目標在明年上半年完成移轉至.NET 5.0框架，並且加入支援Arm64硬體架構。

而使WPF開發框架進一步對應Arm64硬體架構環境，意味以Windows 10 on Arm設計的筆電將能執行眾多以WPF開發框架打造的應用服務，而不會像目前在應用服務內容使用有所侷限。

在蘋果日前宣佈最快今年底將Mac機種從現有x86架構硬體設計轉換為Arm架構設計，同時也在今年WWDC 2020期間公布多項軟體設計及轉換方案，預期將使開發者打造app內容可以順利移轉至Arm架構環境。

相較之下，雖然Windows 10 on Arm架構已經提出多年，但至今仍未有明顯普及應用趨勢，甚至在軟體相容應用進展速度也相對緩慢。不過，目前在Arm與Qualcomm更積極投入Arm架構的筆電裝置發展，同時在蘋果也準備進駐Arm架構硬體發展，預期將使微軟與其OEM廠商投入更多資源，藉此推動Windows 10 on Arm設計成長。

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