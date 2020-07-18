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好萊塢巨星也略懂組電腦？「超人」亨利·卡維爾DIY影片帥翻粉絲

聯合新聞網 / T客邦

這應該是史上最帥的電腦 DIY 玩家了！飾演過「超人」一角的好萊塢巨星亨利·卡維爾，除了是名技精湛的演員之外，事實上本人也是對電玩十分熱衷的宅宅，近日他於社群媒體上，發表了自己在家組裝電競電腦的影片，帥翻了一票粉絲。

在西方武漢肺炎疫情尚未趨緩的狀況下，很多人都會選擇待在家中打打遊戲或看看影片，避免外出並消磨無聊的時光，當然連無法開工的好萊塢巨星也不例外。

曾飾演過「超人」、「獵魔士」等重要影視角色的亨利·卡維爾（Henry Cavill），近日於自己的社群媒體頁面上，炫耀了一台全新的電競 PC 主機，讓人驚訝的是，即便亨利·卡維爾已身為好萊塢巨星，但他仍然堅持「親自組裝」這台全新的電競電腦。

從 DIY 老手的角度來看，從無到有拼湊出一台電腦並不是什麼困難的事情，但亨利·卡維爾在這個領域上終究還是名新手，他看著說明書東弄西湊了很長一段時間，配合音樂跟迷人的肌肉線條，觀眾看得如癡如醉之時，窗外的景色卻從白天變成了黑夜，甚至到了隔天亨利·卡維才正式組裝完成順利開機。

看著新手組裝電腦，即便人家是好萊塢巨星，在 DIY 行家眼中也肯定有許多地方，令人感到著急想出手干預，但因為我們沒有亨利·卡維爾那樣帥氣的臉龐，也沒有亨利·卡維爾如此曼妙的身材，所以還是靜靜的欣賞影片就好啦！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

好萊塢 DIY 社群媒體 疫情 超人 電競

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