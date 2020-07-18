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Netflix將TikTok列為競爭對手 預告明年將有更多原創影音內容推出
Netflix公布2020財年第二季財報結果，顯示今年上半年間總計增加2600萬名付費訂閱用戶，相比去年全年增加人數達2800萬名，顯然是因為新型冠狀病毒疫情影響，使得在家使用串流影音服務人數增加。
不過，Netflix則預期在疫情仍未有顯著改善情況下，預期下半年新增加付費訂閱用戶人數成長幅度將會趨緩，主因在於可能不會有太大誘因持續吸引更多人加入使用，尤其在疫情持續未有改善的話，部分新劇恐怕無法趕上原訂拍攝進度，導致願意持續付費，或是加入成為新進用戶的人數因此變少。
而依照Netflix統計，目前全球付費會員人數累積達1.93億人以上，營收年增率為24.9%，約達61億美元。同時針對越來越多業者加入串流影音服務，Netflix反而是將TikTok列為主要競爭對手之一，顯然短影片內容仍有一定吸引使用者黏著觀看的影響力。
另外，Netflix也宣布原本擔任內容長的Ted Sarandos，將與現任執行長Reed Hastings以共同執行長身分繼續帶領Netflix發展，預期未來將會在與好萊塢影業相關業者加深合作關係。
在接下來的發展，Netflix表示希望能讓目前因為疫情影響而停擺的原創內容恢復拍攝、製作進度，同時更強調明年預計推出的原創內容將比今年成長許多。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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