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蘋果、Google再度增加117個全新表情符號 預計秋季釋出
因應世界表情符號日，蘋果與Google分別在旗下作業系統增加新款表情符號，預計會在今年秋季隨著新版作業系統釋出。
在此次更新中，蘋果主要針對部分既有表情符號作了調整，使其更加精細、自然，同時也針對部分跨性別圖像增加更多選項，另外也針對今年新型冠狀病毒疫情，增加更多口罩相關圖像內容，並且增加更多可代表個人的表情符號圖像。
而此次增加新款表情符號，則包含全新珍珠奶茶、迴旋標、度度鳥、海貍、皮納塔、俄羅斯娃娃、忍者、心臟、肺，以及墨西哥粽。
至於Google方面則是準備在Android 11增加野牛、海貍、北極熊等動物，食物方面也增加了墨西哥捲餅、珍珠奶茶、茶壺，另外也針對代表自己新型的表情符號增加更多選項，同樣也針對許多既有表情符號重新作設計，並且可配合黑暗模式呈現更好顯示效果。
包含蘋果及Google均各自在今年內新增117個表情符號，前者預計會在今年秋季配合新版iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS 11一同釋出，Google則會配合接下來準備釋出的新版Android 11提供。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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