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Google計畫將更多G Suite功能帶到Gmail服務內
除了將Google Meet功能整合進企業版或一般版Gmail服務內，Google在Cloud NEXT'20活動期間透露將在Gmail服務增加更多G Suite功能，藉此讓Gmail服務成為線上協作管道。
依照Google說明，由於許多工作溝通都是從電子郵件聯繫開始，因此將G Suite更多功能整合進Gmail服務，預期將能加快線上協作效率。
Google目前已經在Gmail服務內增加對應線上視訊會議的Meet標籤，接下來也會增加包含可與線上同仁進行訊息聊天的Chat標籤，以及能將工作成員拉進相同群組的Room標籤，藉此讓使用者能透過Gmail為管道，用更快效率建立線上協作，同時無需另外開啟原本G Suite應用服務。
而接下來的更新中，更包含可在視訊通話過程透過子母畫面形式顯示Gmail郵件內容、Google Docs文件，並且能同時進行線上協作處理文件。
除了Google更積極提昇旗下G Suite線上協作服務，包含微軟、Zoom在內業者也均開始提昇其線上協作服務，藉此吸引更多用戶支持使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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