三星公布6G網路技術白皮書 預期最快2028年進入商用

三星公布旗下對於第六代行動網路技術 (6G)白皮書，藉由本身從前端連網裝置到後端網通設備均有涉足發展經驗，分享5G網路之後的下一代行動網路發展看法，同時更認為隨著行動網路技術成長，將使日後歷年的技術迭代更新頻率縮短。

不過，在三星此次提擬的白皮書雖然提及6G網路最快會在2028年進入首波商業應用，但實際普及化依然會是在2030年，亦即Qualcomm先前提出行動網路技術通常會以相隔10年為頻率更新的看法。

而從三星本身從前端連網裝置到後端網通設備均投入發展，同時本身在半導體相關產品也掌握相關技術的立場，認為接下來的6G網路技術至少會比5G網路連接密度高出10倍，同時連接傳輸速率最高將可達1000Gbps表現，即便在使用者操作裝置端也會有1Gbps的傳輸表現。

相較之下，現有5G網路技術理論傳輸峰值可達20Gbps，但現行在使用者端所能實現傳輸效率卻低於1Gbps，甚至僅比現有4G網路速度快上一些。

同時，就三星的看法認為，在6G網路技術應用中，速度延遲表現應該要低於1毫秒，頻譜使用效率與能源使用效率應該會是現有5G網路速度的2倍以上。而在頻段使用部分，三星更認為將會使用更高頻率的太赫茲 (THz)，頻率將介於100GHz至10THz之間頻段，藉此像現行在5G網路中被使用的毫米波頻段一樣，將可用於對應更高傳輸頻寬，預期將讓傳輸頻寬資源擴展至數萬兆赫茲規模。

從另一方面來看，意味未來在6G網路發展將會朝向更高頻率頻段發展，代表接下來在6G網路技術發展裡，如何改善高頻率無線電波可能容易被金屬屏蔽，或是需要用不同方式串接，避免高頻率無線電波難以對應長距離傳輸需求。

但以現階段5G網路技術將會繼續朝向結合毫米波發展趨勢來看，未來應該會提出更多可改善高頻率無線電波容易被屏蔽、難以對應長距離傳輸的技術，藉此奠定未來6G網路技術發展基礎。

在這樣的網路環境之下，意味未來透過無線電波傳輸數據將呈現更巨大爆發增長，勢必將使行動網路傳輸技術必須採用全新架構設計，同時也將使裝置端的無線天線設計面臨改變。隨著網路頻寬大幅增加，同樣也會大幅成長的數據傳輸量，未來將會需要全新運算方式處理數據吞吐，甚至必須在各個終端裝置搭載人工智慧技術，以利各類數據運用，並且實現更低延遲表現。

除了現有基地台設計模式，未來6G網路甚至將會結合更多無線網路傳輸模式，例如結合低軌道或高軌道衛星連接資源擴展無線網路連接範圍，並且讓更多無線網路連接應用可藉由6G網路技術加速，進而實現全方面低延遲的無線連接體驗。

藉由無線網路傳輸頻寬持續提昇，未來也將使現有有線網路連接模式面臨改變，例如對應一般日常生活使用的網路連接需求，均可藉由無線網路建置，同時也能透過軟體定義方式讓無線網路對應不同連接需求，有線網路則會逐漸轉向用於建置骨幹網路為主。

依照三星對於6G網路技術發展想像，認為將能實現隨時連網運算應用模式，同時也能實現以虛擬視覺呈現、更擬真的人機互動模式，並且將能徹底改變現有運算架構，而人工智慧技術應用也會變得更加普及。

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