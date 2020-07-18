進駐台北三創園區 vivo在台啟用首間智慧旗艦店

vivo今日 (7/17)宣布位於台北三創生活園區的首間智慧旗艦店正式啟用，同時更是位於全球地區首間採用第四代店格設計的門市，並且採用三大時尚元素和四大智慧互動設計，希望藉由不一樣的「科技潮」體驗與消費者互動。

依照vivo說明，位於三創生活園區的智慧體驗旗艦店，除了針對不同產品特色和客群設計主題式體驗課程，更引進四大智慧互動設計，讓消費者享受截然不同的購物體驗。

智慧動態招牌： 屏除舊式燈箱設計，改為動態影像畫面傳遞品牌訊息，採用超過200片的點陣式LED拼裝顯示器，搭配軟體串接技術，未來更可透過5G連線即時傳播分享，以快、新、創意的方式與消費者溝通。

屏除舊式燈箱設計，改為動態影像畫面傳遞品牌訊息，採用超過200片的點陣式LED拼裝顯示器，搭配軟體串接技術，未來更可透過5G連線即時傳播分享，以快、新、創意的方式與消費者溝通。 智慧防盜系統： 捨棄柵欄式的防盜裝置，使店面視野更寬敞，地板採用隱藏式RFID並搭配產品上的智慧防盜晶片，消費者可0拘束地享受自在購機。

捨棄柵欄式的防盜裝置，使店面視野更寬敞，地板採用隱藏式RFID並搭配產品上的智慧防盜晶片，消費者可0拘束地享受自在購機。 動態顯示體驗台： 結合36.7吋數位顯示大螢幕，完美呈現動態影片，搭配不同陳列道具與設計，打造新一代臨櫃體驗，智慧體驗台還可監測消費者拿起手機時間、偏好使用的功能..等，透過大數據分析調整並提供消費者更優質的服務。

結合36.7吋數位顯示大螢幕，完美呈現動態影片，搭配不同陳列道具與設計，打造新一代臨櫃體驗，智慧體驗台還可監測消費者拿起手機時間、偏好使用的功能..等，透過大數據分析調整並提供消費者更優質的服務。 智慧調光系統：可視需求調整光源，模擬出多種戶外光源環境，滿足消費者體驗手機拍攝需求。

強調彩用寬敞明亮空間、零視角阻礙設計，藉此讓消費者能更舒適體驗vivo展示產品。全店以大面積銀色牆面為主，展現現代科技感與時尚格調，更以白色系搭配大地木紋色設計，打造簡潔且不失溫暖的科技空間。

在30坪的室內空間，vivo將智慧旗艦店劃分為展示體驗區、產品交機區、週邊配件區，讓消費者從產品體驗、購機挑選、電信申辦、主題課程可獲得完整服務。

配合台北三創智慧旗艦店開幕，vivo將於7月25日開幕當天推出系列限定優惠活動，提供限量vivo行動電源下殺1折，只要119元就可輕鬆入手，憑振興三倍券購買指定機型，還可享加1元送1機的限量好康。

而開幕當天也揪v粉回娘家，凡加入官方俱樂部或粉絲團，即可獲得精美好禮。此外，三創體驗旗艦店也攜手高雄夢時代體驗店祭出購機優惠，凡於7月25日至8月16日期間購買指定機型，最高享超過萬元購機禮。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》