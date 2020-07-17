推特名人遭駭事件得手約348萬元！駭客經Twitter內部工具犯案 自家員工關係重大

在美國時間星期三，社群網路平台 Twitter 傳出嚴重資安事件，一名駭客透過不明手段，於眾多知名人士帳號如 Apple、比爾蓋茲、拜登、馬斯克、歐巴馬等人的頁面上，發布一則要求外界捐款比特幣到指定帳號的貼文訊息，引起外界一陣譁然。

這起 Twitter 帳號遭駭事件波及層面極廣，而且層級十分之高，舉凡有名人士的帳戶，如美國前總統歐巴馬、全球首富貝佐斯、特斯拉 CEO 馬斯克、微軟創辦人比爾蓋茲、民主黨總統候選人拜登等通通中鏢，就連品牌帳號如 Apple、Uber、Binance 等也都沒逃過。

根據「Blockchain」追蹤統計，這起事件之後，駭客提供的帳號在發文後共有 363 筆交易紀錄，收到約 12.9 個比特幣，換算金額約 11.8 萬美元(註：約合新台幣348萬元)。

在這些人或品牌的 Twitter 帳號上，駭客發表了一則要求外界捐款比特幣至特定帳號的相關訊息，部份貼文甚至為了引誘他人上鉤，提出「捐給我多少，我還你雙倍」的優惠條件，但很顯然這是一種詐騙行為。

正因為受到波及的帳號實在太過知名，而且數量太過龐大，Twitter 當下立刻做出反應，快速刪除許多由駭客發出的貼文，並在隨後暫停了許多已認證帳戶的發文權限，但目前已解除限制恢復正常。

但是，為什麼駭客有能力一次存取大量名人帳號，並且在未經任何審核的狀況下，對外界肆意發表貼文呢？一位 Twitter 內部人士指出，這名駭客很有可能利用了 Twitter 公司內部的「管理員工具」來達成。

▲ 由駭客流出的 Twitter「管理員工具」截圖。圖片來源：Vice

根據國外媒體報導，這些受到影響的知名帳號，其實並非只能由企業或本人進行操作，還可以透過 Twitter 內部的「管理員工具」，進行發文、限制留言等進階功能，駭客就是瞄準了這一點，藉此繞過帳號管理人控制，並且取得發文權限。

許多於事發後從內部流出的截圖顯示，駭客使用「管理員工具」入侵知名人士帳號後，不僅僅只用來發表貼文，還更改了與這些帳號關聯的電子郵件地址，使原本的擁有者更難在第一時間重新取得控制權。

但是，有能力存取「管理員工具」的人，卻僅僅只有 Twitter 內部員工而已，正常狀況下，駭客並無法輕易操作帳號後台。因此，Twitter 認定這次的駭客行為是一起「社交工程攻擊」（Social Engineering Attack）。

Twitter 指出，有心駭客用某種手段成功騙取了內部員工的帳號、密碼或任何具備管理權的相關資訊，並於得到權限後，操作名人帳號向外界發出貼文。此外，Twitter 也表示他們已經開始著手調查，要釐清究竟是員工自願將工具交給駭客使用，或者駭客透過其他方式，取得了員工的帳號存取權。

Most accounts should be able to Tweet again. As we continue working on a fix, this functionality may come and go. We're working to get things back to normal as quickly as possible. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 16, 2020

知情人士表明，Twitter 員工不太可能自願出售帳號，換取金錢或其他利益，給予駭客「管理員工具」的操作權限，與其他入侵手段並用的可能性相對較高。但無論如何，這整起事件從表現上來看，就像是 Twitter 員工利用自身的權力，惡搞了眾多知名人士的帳號一樣。

Twitter 大量遭駭事件為社群網路平台敲響了警鐘，即便事實真相仍然在調查，但想必 Twitter 安全性信賴程度已經受到強烈打擊。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》