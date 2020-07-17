Dell證實考慮明年9月後 出售持有VMware約81％股權

Dell Technologies稍早發出聲明，透露考慮在2021年9月後出售本身持有VMware約81%股權，藉此讓Dell Technologies及VMware各自投資股東能獲得最大利益。

依照Dell Technologies說明，出售旗下持有VMware股權，預期能帶來數十億美元收益，同時也能讓Dell Technologies、VMware各自投資股東獲得最大利益。

Dell Technologies最早是在2015年10月宣布以高達670億美元收購EMC，進而持有當時EMC持有的RSA與VMware，並且將公司名稱從Dell更名為現有Dell Technologies。

不過，收購EMC也讓Dell Technologies背負龐大債務，即便VMware目前有相當高的獲利能力，對於Dell Technologies償還債務卻沒有明顯助力，因此Dell Technologies在今年2月中旬之後，宣布以近21億美元價格出售EMC旗下資安服務供應商RSA，但目前仍有高達484億美元債務仍須償還。

而此次考慮出售本身持有VMware約81%股權，預期也是希望能藉由對外出售VMware股權換取營收，藉此減少本身債務問題，同時也預期可讓VMware能有更高發展彈性。

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