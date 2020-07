Gogoro攜手無印良品 打造純白款「Gogoro VIVA Plus 無印白」

除了近期釋出的iQ System智慧系統5.5版本更新,Gogoro也宣布與日本無印良品旗下MUJI to GO品牌合作,推出全新車款「Gogoro VIVA Plus 無印白」。

Gogoro VIVA Plus 無印白以無印良品旗下產品採用白色等質樸風格設計,同樣呼應環保PP (Polypropylene) 材質設計,並且以全白色調呈現設計,藉此傳達兩個品牌同樣調性的簡約感受。

而儀表板上的GO鍵,則採用經典「無印紅」配色,藉此形成鮮明對比,至於車頭使用淺灰方向燈套,則與膠囊造型頭燈呼應,並且採用低調純粹的車尾標誌,藉此呈現無印良品簡約的品牌美學。而隨車附贈的Gogoro安全帽,同樣也以「無印紅」作為呼應,並且以低調消光霧面設計,結合車殼霧面的素樸質感。

在7月16日至8月9日期間於Gogoro門市,以及MUJI無印良品7間指定門市,購買Gogoro VIVA Plus 無印白,即可獲得「Gogoro VIVA & MUJI to GO 限量交車禮」。

另外,近期釋出的iQ System智慧系統5.5版本更新,則可讓Gogoro VIVA可解除原本在競速模式的30秒時間限制 (適用預選里程或騎到飽方案,且未開啟性能提升方案),另外也增加馬達關閉後,同時按住Trip鍵與GO鍵就會立即將車輛上鎖功能。而針對避免誤關情況,則是新增在電池抽離的30秒無電狀態內,仍可開啟置物箱,藉此減少車主在交換電池時不慎將車廂關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》