Gogoro攜手無印良品 打造純白款「Gogoro VIVA Plus 無印白」

除了近期釋出的iQ System智慧系統5.5版本更新，Gogoro也宣布與日本無印良品旗下MUJI to GO品牌合作，推出全新車款「Gogoro VIVA Plus 無印白」。

Gogoro VIVA Plus 無印白以無印良品旗下產品採用白色等質樸風格設計，同樣呼應環保PP (Polypropylene) 材質設計，並且以全白色調呈現設計，藉此傳達兩個品牌同樣調性的簡約感受。

而儀表板上的GO鍵，則採用經典「無印紅」配色，藉此形成鮮明對比，至於車頭使用淺灰方向燈套，則與膠囊造型頭燈呼應，並且採用低調純粹的車尾標誌，藉此呈現無印良品簡約的品牌美學。而隨車附贈的Gogoro安全帽，同樣也以「無印紅」作為呼應，並且以低調消光霧面設計，結合車殼霧面的素樸質感。

在7月16日至8月9日期間於Gogoro門市，以及MUJI無印良品7間指定門市，購買Gogoro VIVA Plus 無印白，即可獲得「Gogoro VIVA & MUJI to GO 限量交車禮」。

另外，近期釋出的iQ System智慧系統5.5版本更新，則可讓Gogoro VIVA可解除原本在競速模式的30秒時間限制 (適用預選里程或騎到飽方案，且未開啟性能提升方案)，另外也增加馬達關閉後，同時按住Trip鍵與GO鍵就會立即將車輛上鎖功能。而針對避免誤關情況，則是新增在電池抽離的30秒無電狀態內，仍可開啟置物箱，藉此減少車主在交換電池時不慎將車廂關閉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》