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Apple News、News+正式推出有聲內容 讓使用者用耳朵「閱讀」新聞

聯合新聞網 / 楊又肇

先前持續有消息指稱蘋果準備將有聲內容加入其News+新聞服務，而在稍早宣布消息中，蘋果確定將推出有聲播報新聞內容，預計由專業人士製作有聲新聞，而內容來源則會由《Esquire》、《Essence》、《Fast Company》、《GQ》、《紐約雜誌》、《體育畫報》、《時代》、《名利場》、《時尚》和《Wired》提供，其中包含專題報導內容，以及長篇議題討論，讓使用者能以聆聽方式「閱讀」新聞。

不過，有聲新聞播報內容顯然僅限付費使用的Apple News+使用，一般版本的Apple News則是額外新增「Apple News Today」項目，分別由Shumita Basu、Duarte Geraldino，以及Apple News編輯群整理播報當天焦點新聞內容，同樣可讓使用者透過聆聽方式「閱讀」新聞。

配合此次更新，蘋果也在CarPlay增加支援Apple News服務，讓開車通勤的使用者可以在行駛過程聆聽新聞。

除了與大品牌新聞及雜誌媒體合作內容，蘋果也確定在加州灣區、洛杉磯、舊金山、休斯頓、紐約等地區提供在地新聞內容，其中包含當地新聞、政治、體育內容，同時也會提供當地餐飲或天氣等資訊，同時蘋果也計畫在更多地區提供在地新聞內容。

另外，在付費訂閱的Apple News+服務也確定增加更多在地新聞，例如《夏洛特觀察報》、《愛達荷州政治家》、《堪薩斯城之星》、《邁阿密先驅報》、《The News & Observer》、《哥倫比亞州報》，同時在加拿大地區也增加與《義務報》與《環球郵報》的合作，預計在今年夏季稍晚時候上線。

為了吸引更多用戶加入Apple News+服務，蘋果也與Verizon、Best Buy合作，其中透過Verizon旗下通路購買iPad產品，即可在啟用裝置後獲得免費6個月的Apple News+使用服務，而透過Best Buy網站或官方app訂閱Apple News+服務時，則可額外獲得免費使用4個月優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約 體育 Apple

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