亞馬遜打造智慧購物推車Dash Cart 方便使用者店內採買

亞馬遜在美國洛杉磯的實體商店中，開始測試名為Dash Cart的智慧購物推車，將能透過感測元件等方式識別、記錄使用者放進購物推車的商品，並且能讓使用者能直接推著購物推車經過特別設計通道，即可從先前綁定支付方式扣款，進而完成購物流程。

與先前在店內設置多組感測元件，並且透過人工智慧運算識別哪些店內商品被使用者拿起的亞馬遜無人商店Amazon Go比較，此項設計明顯採用不同方式減少商店設置結帳人員的成本。

在洛杉磯位於伍德蘭山附近的實體商店中，亞馬遜並未在這間店內設置大量攝影鏡頭、感測元件等設備，取而代之的是可識別哪些商品被放進車籃的智慧購物推車，不但能減少使用者在店內會因為多組攝影鏡頭感到不自在，同時也能更明確知道使用者選購哪些商品。

相較Amazon Go需要花費更高成本建置，採用智慧購物推車的商店建置成本可能相對更低，預期也能讓使用者更容易接納，進而可讓此方式建置的商店可以用更快速度普及。

而當使用者將購物推車推過特定通道時，系統即可立即結算仍放在購物車內的商品總金額，並且從使用者預先綁定支付方式扣款。與先前推行的Amazon Go一樣，亞馬遜希望能透過減少商店內的結帳人員需求，並且加快店內結帳速度，以利讓更多使用者入店消費。

除了透過購物推車上的感測元件識別使用者放了哪些商品，同時也會透過推車上的螢幕讓使用者確認系統識別結果是否正確，同時也能讓使用者清楚目前採買哪些商品。此外，由於推車上也配置重量感測元件，因此像是需要秤重購買的蔬果類商品，一樣也能透過推車快速計算實際售價。

推車本身也支援與使用者的購物清單同步，並且可透過Alexa數位助理服務告知商品位於店內位置，或是透過推車上的掃碼設備讀取優惠券內容，而使用者將商品實際放進推車前，則可透過推車上的觸控螢幕確認商品售價等細節。

不過，目前亞馬遜此款購物推車仍有改進部分，例如可容納商品數量有限，對於需要大量採購，或是購買較大商品的情況，可能就無法透過購物推車上的系統識別。除此之外，並非所有進入商店內的使用者都會使用購物推車，因此可能實際購買需求僅只有單瓶水，或是手拿即可帶走的商品。

因此，即便可以透過智慧購物推車協助精簡店內結帳人員數量，但實際還是會需要至少一名結帳人員協助處理上述購買需求。

依照亞馬遜目前說明，目前Dash Cart僅先以小規模形式進行測試，預期之後才會逐步推廣至其他地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》