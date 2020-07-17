對應完整視覺感受 Google以46組相機完整記錄3D影像

雖然去年宣布終止以多組攝影機拍攝360度環景影像的JUMP計畫，但顯然Google並未放棄拍攝立體影像的技術發展。在SIGGRAPH 2020所釋出技術白皮書內，Google提出以多疊重現的沉浸光場影片格式 (Immersive Light Field Video with a Layered Mesh Representation)，透過46組相機設備捕捉光場影像資訊，並且透過機器學習等軟體技術重建可對應6自由度 (6DoF)觀看的立體影像。

由於採用光場影像記錄，因此將能保留真實影像視覺感受內容，例如在不同視角下的遠近感，以及行進間的視差感受，另外在光影折射表現也能完整還原。

整部拍攝裝置除了以46組相機設備構成，並且以每組相機間隔18公分形式構成直徑92公分的20面半球體，記錄視角則可達220度以上。而在拍攝過程中，將會進行影像壓縮及後續渲染處理，其中以DeepView類神經網路學習方式讓影像拼接變得更自然、正確。

最後生成的多球狀影像 (MSI,Multi-sphere image)，將會以100張以上的高解析度RGBA (RGB+Alpha)影像組成單一畫格內容，並且透過Layered Mesh (LM)格式壓縮，使最終生成影像能對應串流播放使用需求，藉此能串流至手機上播放觀看。

同時，因為壓縮後的檔案佔比相當小，因此可藉由串流形式傳送到手機、網頁，或是頭戴裝置上觀看，藉此推動更廣泛的虛擬視覺應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》