快訊

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

禁觀眾入場？ 從德國球場禁令案看中職球迷「黑名單」

iOS 13.6更新 讓iPhone變身汽車鑰匙

中央社 / 台北16日電
透過數位汽車鑰匙功能，可使用iPhone來開鎖、上鎖，以及發動相容的汽車。路透
透過數位汽車鑰匙功能，可使用iPhone來開鎖、上鎖，以及發動相容的汽車。路透

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.6作業系統更新，加入數位汽車鑰匙支援，並在「健康」App中包含新的症狀類別，同時修正部分錯誤及改進內容。

蘋果說明，透過數位汽車鑰匙功能，可使用iPhone來開鎖、上鎖，以及發動相容的汽車，也能透過iCloud安全地從遺失裝置上移除數位鑰匙，以及使用iMessage來分享數位鑰匙。

用戶可使用特定駕駛者的描述檔，將共享的鑰匙設定為完整或受限的駕駛權限；電量預留功能可讓用戶在iPhone電池用盡最長5小時內，還能開鎖和發動汽車。

iOS 13.6也在「健康」App 中新增症狀類別，包含「經期追蹤」記錄的症狀；還可記錄新的症狀，例如發燒、發冷、喉嚨痛或咳嗽，並與第三方App分享。

iOS 13.6更新還包含10項錯誤修正和改進內容，例如新增的設定能在連接Wi-Fi時，讓用戶選擇是否要將更新項目自動下載到裝置上；解決透過「Wi-Fi通話」撥打電話時，可能導致音訊中斷的問題；修正導致部分iPhone 6S和iPhone SE裝置無法註冊「Wi-Fi通話」的問題等。

iPhone 更新 Wi-Fi

延伸閱讀

iPhone耗電元凶找到了！蘋果認唯一解法「回復原廠設定」

台灣超商開賣App Store禮品卡！那些族群需要購買？

你也曾被蘋果iPhone電池「偷偷降速」？ 25美元理賠現在開放申請

iPhone破盤價 傳300美元有找

相關新聞

iOS 13.6更新 讓iPhone變身汽車鑰匙

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.6作業系統更新，加入數位汽車鑰匙支援，並在「健康」App中包含新的症狀類別，...

目標超越微軟！谷歌Gmail企業版推新功能提高整體性

字母公司（Alphabet）旗下谷歌（Google）15日表示，Gmail企業版使用者現在能夠在不離開電郵服務的情況下編...

台灣超商開賣App Store禮品卡！那些族群需要購買？

眼尖的蘋果用戶，最近在 7-11 或全家便利店應該有看到開始賣「App Store 禮品卡」了。台灣的 App Store 禮品卡可以用在 App Store 購買下載付費 App 和遊戲、訂閱 Apple Arcade 遊戲服務、訂閱 Apple TV+ 影視服務、訂閱 Apple Music 音樂、訂閱 iCloud 雲端空間，只差不能在 iTunes Store 購買音樂和電影而已。(版友測試後也可買音樂和電影)

高薪CEO排行！蘋果大老闆庫克 薪水差特斯拉老闆4.5倍

《彭博新聞社》今天公布了 2019 年薪酬指數，對美國企業負責人的薪酬進行了排名。儘管 Apple 公司 CEO 蒂姆-庫克的薪水相對較少，但獎金和大額的股票獎勵還是將他推上排名，成為僅次於特斯拉的伊隆·馬斯克第二高薪的 CEO。

5G重塑遊戲規則 遠傳電信總經理盼3年內吃到飽退場

遠傳電信總經理井琪認為，4G價格戰走到死胡同，和5G資費如同「蘋果比橘子」，不應放在同一天秤上比較。她希望5G重塑遊戲規則，考慮5G吃到飽2、3年內真正退場，讓每個資費都有流量上限。

在疫情之下、楓林網被破之後…各大影音平台過得如何？

2020 年開春，全世界就迎接著武漢肺炎這隻黑天鵝，全球不少產業深受其害；但其中似乎有一個產業逆勢而起，那就是線上影音串流 OTT。在台灣，緊接著盜版站楓林網遭破獲、台劇則從不久前《我們與惡的距離》、《罪夢者》到今年《誰是被害者》、《做工的人》再掀高峰，到了 7 月又要面對 OTT 專法草案，已激起熱切關注與討論，這半年多的時間對影視文化核心角色之一：影音串流平台來說可稱得上是高潮迭起。

AMD揭曉全新Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器 強調核心多更多

AMD宣布針對工作站使用需求推出全新Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器，分別包含3945WX、3955WX、3975WX與3995WX四種規格，其中3995WX更比照今年初推出的Ryzen Threadripper 3990X採64核心設計，而採12核心設計的3945WX在基礎運作時脈更超過4.0GHz。

歐盟要求蘋果、Google等業者將app下架前 得30天前告知開發者

歐盟針對蘋果App Store、Google Play Store等線上軟體市集服務提出新規範，要求提供此類服務平台的業者必須向開發者提供足夠保障，避免開發者打造app可能被無預警下架，卻無法事前做好調整準備。

受中美貿易戰、疫情影響 華為上半年營收仍成長13.1％

華為公布在2020年上半年累積營收表現，顯示今年截至6月30的總營收達人民幣4540億元，相比去年同期增加13.1%，而第二季營收則達人民幣2718億元，相較前一季營收為人民幣1822億元仍有明顯成長，其中有不少獲利源自在各國5G連網設備銷售，以及年度旗艦手機P40系列銷售。

撐不住！知名機票比價網Skyscanner 裁員兩成並關閉2間辦公室

受到武漢肺炎疫情嚴重影響、做出裁員措施的公司名單再添一家！總部位於英國蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh, Scotland, UK）的知名機票比價服務公司 Skyscanner 宣布，將裁員大約兩成，並關閉 2 間辦公室。

橫跨Google Cloud、AWS及Azure查找檔案 Google打造BigQuery Omni跨雲搜尋功能

針對跨雲架構環境的資料搜尋需求，Google宣布推出名為BigQuery Omni的搜尋功能，讓使用者能橫跨Google Cloud、AWS，以及未來計畫加入支援的微軟Azure雲端服務平台進行大規模數據檢索搜尋，並且可維持與過去在Google Cloud服務平台提供BigQuery相同操作介面，同時可對應標準SQL操作模式，以及可串接既有BigQuery API資源運作，

Google攜手AMD打造更機密雲端運算 吸引金融等企業或政府機構採用

在與NVIDIA攜手導入A100 Tensor Core GPU，藉此加速Google Compute Engine雲端運算效能後，Google在Cloud Next'20的線上發表活動中，則是宣布與AMD旗下第二代EPYC系列處理器，藉此在Google Cloud服務平台提供更隱密的機密運算功能，讓金融業者、政府機構等單位能確保網路運算資訊安全。

熱門新聞

iPhone耗電元凶找到了！蘋果認唯一解法「回復原廠設定」

目標超越微軟！谷歌Gmail企業版推新功能提高整體性

申辦中華電信5G吃到飽 VR一體機1,990元帶走

iOS 13.6更新 讓iPhone變身汽車鑰匙

小米手環4C、小米手環5在台揭曉 小米便攜相片印表機、米家LED智慧燈泡白光版同步登台

定位更入門的Galaxy S20 Lite 可能會在近期內推出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。