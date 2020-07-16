iOS 13.6更新 讓iPhone變身汽車鑰匙

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 13.6作業系統更新，加入數位汽車鑰匙支援，並在「健康」App中包含新的症狀類別，同時修正部分錯誤及改進內容。

蘋果說明，透過數位汽車鑰匙功能，可使用iPhone來開鎖、上鎖，以及發動相容的汽車，也能透過iCloud安全地從遺失裝置上移除數位鑰匙，以及使用iMessage來分享數位鑰匙。

用戶可使用特定駕駛者的描述檔，將共享的鑰匙設定為完整或受限的駕駛權限；電量預留功能可讓用戶在iPhone電池用盡最長5小時內，還能開鎖和發動汽車。

iOS 13.6也在「健康」App 中新增症狀類別，包含「經期追蹤」記錄的症狀；還可記錄新的症狀，例如發燒、發冷、喉嚨痛或咳嗽，並與第三方App分享。

iOS 13.6更新還包含10項錯誤修正和改進內容，例如新增的設定能在連接Wi-Fi時，讓用戶選擇是否要將更新項目自動下載到裝置上；解決透過「Wi-Fi通話」撥打電話時，可能導致音訊中斷的問題；修正導致部分iPhone 6S和iPhone SE裝置無法註冊「Wi-Fi通話」的問題等。