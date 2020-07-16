蘋果因無法依約採購足夠OLED面板數量 向三星賠償9.5億美元

依照市場研究機構DSCC取得消息，蘋果由於無法達成與三星之間協議最低OLED面板數量，因此向三星支付9.5億美元賠償金額。

三星在不久前對外公布2020財年第二季財報中，其中營收雖然比去年同期下滑7%，但在營利部分卻相對增加23%，其中Samsung Display顯示業務更因蘋果額外支付費用從原本虧損情況轉為營利。

在三星財報中，並未詳述蘋果具體支付金額，而原本市場猜測金額為9000億韓元 (約7.5億美元)，但依照DSCC引述消息來源則指出實際支付金額達9.5億美元規模。

而必須向三星支付賠償金額的原因，在於蘋果未能依照原本與三星協議，在指定期間內採購足夠OLED面板數量。會有這樣的情況，則是與上半年因為新型冠狀病毒疫情影響，使得消費市場換購新機意願不高，同時也受到產線、貨運等停擺影響，使得蘋果手機產品銷售連帶受到衝擊。

除了此次向三星支付賠償金額，蘋果其實在去年也曾以相似原因向三星支付約6.83億美元賠償金額。

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