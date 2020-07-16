受中美貿易戰、疫情影響 華為上半年營收仍成長13.1％

華為公布在2020年上半年累積營收表現，顯示今年截至6月30的總營收達人民幣4540億元，相比去年同期增加13.1%，而第二季營收則達人民幣2718億元，相較前一季營收為人民幣1822億元仍有明顯成長，其中有不少獲利源自在各國5G連網設備銷售，以及年度旗艦手機P40系列銷售。

而從華為消費者事業群在今年上半年營收累積達人民幣2558億元規模來看，顯示包含P40系列手機在內面向消費市場銷售產品仍替華為帶來大筆營收。

另外，在電信相關業務營收也累積達人民幣1596億元，有不少比重源自5G連網技術需求增加，使得華為旗下5G連網設備銷售比例增加，但在接下來開始有不少國家政府開始考慮是否減少使用華為提供網路設備，或許日後會讓此部份營收受到衝擊。

在美國政府仍對華為下達技術出口禁令之下，勢必對華為產生一定影響，例如新款手機仍無法取得GMS服務，將使不少消費者對於是否購買華為手機再三考慮，甚至也可能影響華為日後產品製作生產。

不過，若在美國有意放寬境內企業與華為合作，或許仍會讓華為獲得一定發展空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》