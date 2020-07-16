歐盟要求蘋果、Google等業者將app下架前 得30天前告知開發者

歐盟針對蘋果App Store、Google Play Store等線上軟體市集服務提出新規範，要求提供此類服務平台的業者必須向開發者提供足夠保障，避免開發者打造app可能被無預警下架，卻無法事前做好調整準備。

依照歐盟提出新政策，將要求線上軟體市集服務平台提供業者在將內容下架之前，必須在至少30天之前通知開發者，除非有明顯違法，或是夾帶不當內容，以及涉及安全、詐騙、惡意攻擊、發送垃圾郵件，甚至有隱私數據外洩情況。

由於先前蘋果無預警將多人使用的電子郵件服務「Hey」下架，同時僅說明違反App Store服務平台使用規範，直到開發者Basecamp在app內加入14天免費試用機制，才順利在App Store恢復上架，因此歐盟希望線上軟體市集服務平台業者必須提供足夠調整準備時間，而非直接將app內容下架。

另外，歐盟也要求線上軟體市集服務平台業者必須透明公開app排名，以及熱門下載等趨勢排名方式，同時也應公開向特定開發者、發行商提供優惠。並且針對無法透過正常流程通過審核情況，允許由第三方單位介入協調。

而歐盟針對上述情況提出新政策，主因蘋果、Google等業者提供線上軟體市集服務有越來越多使用爭議，同時也讓人質疑是否涉及市場壟斷。

為了解決與開發者之間爭議，蘋果在近期舉辦的WWDC 2020線上活動說明，未來一旦app內容被認定違反App Store使用規範時，開發者將能有更大權益提出申訴，甚至可以主張app內容設計合理性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》