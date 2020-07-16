AMD揭曉全新Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器 強調核心多更多

AMD宣布針對工作站使用需求推出全新Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器，分別包含3945WX、3955WX、3975WX與3995WX四種規格，其中3995WX更比照今年初推出的Ryzen Threadripper 3990X採64核心設計，而採12核心設計的3945WX在基礎運作時脈更超過4.0GHz。

新款Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器同樣以台積電7nm製程、Zen 2架構打造，同樣加入支援PCIe 4.0連接埠，並且對應128路通道運作，記憶體則可對應最高8通道配置，以及DDR4-3200 2TB UDIMM/RDIMM/LPRDIMM/3DS DIMM規格，另外也能藉由AMD PRO技術確保運算資料安全，並且使熱設計功耗維持在280W。

而入門款採12核心設計的3945WX，在基礎運作時脈就可達4.0GHz，最高64核心設計的3995WX最高運作時脈也能達4.2GHz表現，同時內建快取記憶體總和最低為70MB，最高則是288MB。

具體規格分別如下：

Ryzen ThreadRipper PRO 3995WX：

64核心、128線程，運作時脈介於2.7-4.2GHz，L2快取記憶體為32MB，L3快取記憶體為256MB

Ryzen ThreadRipper PRO 3975WX：

32核心、64線程，運作時脈介於3.5-4.2GHz，L2快取記憶體為16MB，L3快取記憶體為128MB

Ryzen ThreadRipper PRO 3955WX：

16核心、32線程，運作時脈介於3.9-4.3GHz，L2快取記憶體為8MB，L3快取記憶體為64MB

Ryzen ThreadRipper PRO 3945WX：

12核心、24線程，運作時脈介於4.0-4.3GHz，L2快取記憶體為6MB，L3快取記憶體為64MB

此外，新款Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器也同樣加入AMD PRO安全技術，其中包含數據隱私防護、與微軟合作硬體端安全管理，並且確保長達18個月的軟體穩定相容性，以及長達24個月的產品持續供貨與技術支援，另外也能藉由記憶體防護技術進行數據加密。

而相比競爭對手Intel旗下Xeon產品，AMD則強調Ryzen ThreadRipper PRO系列處理器能以更少處理器數量對應更多核心運算模式，同時型號選擇也相對簡單，本身更支援PCIe 4.0等新連接埠規格，並且確保資料運算安全，另外更強調在記憶體配置與運算功耗控管也有一定優勢。

新款Ryzen ThreadRipper PRO系列系列處理器預計會在今年秋季正式推出，並且將率先與聯想合作應用於旗下新款工作站ThinkStation P620。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》