英國政府從今年底後禁止採購華為5G網路設備 2027年以前全面停用

英國政府確認，將從今年底之後禁止採購華為提供5G網路設備，雖然電信業者過往採購設備依然可繼續使用，但在2027年以前必須全面停用。

而此項規範將列入英國現有電信安全法案，並且成為正式法規項目，將要求境內電信業者遵守。

此舉被視為呼應美國政府對於華為所做處置，同樣認為華為提供5G網路設備可能潛藏後門設計，將使中國政府能進一步竊聽境內藉由網路傳遞資訊。雖然在此次對外聲明裡，英國政府並未明確指稱華為提供設備潛藏後門問題，但卻以世界上不存在十足安全的網路，政府機構必須盡可能確保網路連接安全的隱晦說法，暗指華為提供設備不安全。

不過，華為從過去以來始終配合英國政府提出安全要求，即便在去年5月被美國政府列入技術出口禁止名單，為了確保與英國地區電信業者合作，華為甚至向英國政府提出保證，確保繼續維持與英國電信業者合作關係。

目前英國政府仍允許電信業者針對非核心的5G網路應用需求採購來自華為提供設備，但主要運作設備則會向Ericsson、Nokia等業者採購，而在此次提出新法規裡，則是要求電信業者從今年底之後不得再採購任何華為設備，並且必須在2027年以前全面停用華為設備。

由於美國出口禁令將嚴重衝擊華為旗下產品製作供應，因此若在地電信業者深度與華為合作，未來可能會因為後續技術更新、供貨問題，導致境內5G網路技術成長受限，因此英國政府呼籲境內電信業者逐步汰換華為設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》