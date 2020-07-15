台灣超商開賣App Store禮品卡！那些族群需要購買？

眼尖的蘋果用戶，最近在 7-11 或全家便利店應該有看到開始賣「App Store 禮品卡」了。台灣的 App Store 禮品卡可以用在 App Store 購買下載付費 App 和遊戲、訂閱 Apple Arcade 遊戲服務、訂閱 Apple TV+ 影視服務、訂閱 Apple Music 音樂、訂閱 iCloud 雲端空間，只差不能在 iTunes Store 購買音樂和電影而已。(版友測試後也可買音樂和電影)

有人會說，就算沒有信用卡，現在也能用「iPhone 行動電話帳單代付」，沒有購買 App Store 禮品卡的需求吧？確實！對於有信用卡，或是已經設定電話帳單代付的人無需再借助其他方式就能在蘋果商店購買。

但對於沒有信用卡，和沒有賺錢能力的國小、國中等學生族群，父母能用禮品卡的方式來控制小朋友在手機上的花費。比如一個月就是給 $500 禮品卡的額度，讓小朋友自己去學習如果調配想用在什麼地方。

而且儲值禮品卡三不五時會有福利，比如多給 10%，就是儲值 $500 變有 $550 可以使用。

如何兌換 App Store 禮品卡

可參考上方影片：刮掉禮品卡背面的標籤，以顯示以 X 開頭的 16 位數代碼。在 iPhone 上開啟 App Store 然後在螢幕底部點一下「Today」，接著點一下登入按鈕 「我的帳號」按鈕 ，最後點一下「兌換禮品卡或代碼」，就能用 iPhone 相機掃瞄或是手動輸入代碼，點一下「完成」。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》