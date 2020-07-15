高薪CEO排行！蘋果大老闆庫克 薪水差特斯拉老闆4.5倍

《彭博新聞社》今天公布了 2019 年薪酬指數，對美國企業負責人的薪酬進行了排名。儘管 Apple 公司 CEO 蒂姆-庫克的薪水相對較少，但獎金和大額的股票獎勵還是將他推上排名，成為僅次於特斯拉的伊隆·馬斯克第二高薪的 CEO。

彭博社的數據顯示，由於期權歸屬，特斯拉的 CEO 伊隆·馬斯克在 2019 年手握美國主管中收入最高。這讓馬斯克獲得了 5.953 億美元的巨額收入，是第二高收入者的 4.5 倍多。

蒂姆-庫克幾乎所有的薪酬都是以股票獎勵和相關績效獎金的形式提供，當年的基本薪資為 300 萬美元，其中包括 770 萬美元的獎金，88.4 萬美元的津貼，其餘的 1.222 億美元來自股票獎勵。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》