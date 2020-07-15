撐不住！知名機票比價網Skyscanner 裁員兩成並關閉2間辦公室

執行長在信件中表示Skyscanner 收入受到了重大打擊，旅遊業要完全恢復到疫情爆發前的規模，看起來還需要幾季甚至幾年的時間...

受到武漢肺炎疫情嚴重影響、做出裁員措施的公司名單再添一家！總部位於英國蘇格蘭首府愛丁堡（Edinburgh, Scotland, UK）的知名機票比價服務公司 Skyscanner 宣布，將裁員大約兩成，並關閉 2 間辦公室。

機票比價服務公司 Skyscanner，最初是在 2003 年由三位軟體工程師 Gareth Williams、Barry Smith、Bonamy Grimes 在愛丁堡成立，是蘇格蘭境內第一隻獨角獸，2016 年 11 月被中國公司「攜程旅行網」（原英文名 CTrip，後購買了 Trip.com 網域，並將更名為 Trip.com 集團）以 14 億英鎊的現金收購，收購金額依當時匯率約合 17.5 億美元。

綜合外國媒體報導，Skyscanner 執行長 Moshe Rafiah 在英國時間 14 日舉行了內部電話會議，參與人數在員工總人數的 8 成共 1,200 名，而後對全公司發出了這封正式的 email。

「Skyscanner 的收入受到了重大打擊，旅遊業要完全恢復到武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發前的規模，看起來還需要幾季甚至幾年的時間。」執行長 Moshe Rafiah 在該封電子郵件中表示。

該公司準備整合在歐洲境內的業務、關閉位於東歐國家保加利亞和匈牙利的辦公室，新加坡和美國邁阿密辦公室也將會縮編，執行長 Moshe Rafiah 說，「我們 1,500 名 Skyscanner 員工中，可能大約 20% 要離開。」

今天稍早《愛丁堡晚報》（Edinburgh Evening News）率先報導了 Skyscanner 準備裁員的消息，連愛丁堡總部都有 84 名員工得要打包走路，原本與當地學校簽訂好的「畢業生就業計畫」也將受到影響。

此外，Skyscanner 的主要競爭對手之一 Expedia，則是因為去年過度擴張卻業績不佳，在 2 月底疫情影響尚未到高峰時，就已宣布裁員高達 3,000 名，佔總員工數的 12%。