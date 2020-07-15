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Google將在未來5到7年 向印度投資100億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Google執行長Sundar Pichai在不久前舉辦的Google for India活動上宣布，將在未來5-7年左右時間，透過Google for India數位化基金會形式於印度地區投資約100億美元資金，其中將用於協助在地企業數位化轉型，協助在地語言續存推廣，另外也包含推動印度在地產品銷售，並且藉由人工智慧技術推動在地醫療健康、教育學習，以及農業等經濟發展。

依照Sundar Pichai說明，此筆投資將會分散用於印度在地企業投資，或是建立合作關係，另外也會用於推動在地基礎建設。

而其中投資項目包含在地語言，則是在於印度官方使用語言除了英語之外，還包含印度語在內22種被政府認可通用語言，但實際上還有不少各地使用的小眾語言，在Google先前說明旗下翻譯功能服務發展目標中，有一項就是希望盡可能以數位化形式保留更多在地小眾語言，以利在地文化內容能持續被保留。

Google從2015年開始推動Google for India投資項目，其中自然不僅是因為印度成為眾多業者積極發展市場，尤其在各個手機品牌持續擴大印度市場布局，使得印度在近年內的行動連網應用成長速度驚人，但也因此造成印度地區數位落差問題更為凸顯，使得Google希望能改善此類問題。

而從另一方面來看，Google更積極投資印度市場，不光是因為印度市場目前仍有龐大發展潛能，更是希望藉由擴大投資，以此與印度政府建立良好互動關係，避免本身業務在印度境內推行時面臨阻攔

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 語言 Google

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