蘋果提撥4億美元協助加州境內首購族需求 Google提供線上學習認證

蘋果去年宣布提撥25億美元改善加州住房問題，並且從今年3月開放符合資格的建商申請補助後，蘋果稍早更說明將在今年向加州境內建造經濟實惠住宅計畫，以及有住房需求的人提撥4億美元以上金額，預期將可協助數千個在加州境內首次購房需求名額。

此項提撥金額是蘋果去年宣布以25億美元金額改善加州住房問題的一部分，而其中10億美元作為與加州政府共同管理資金，預計協助學校教師、醫院護理人員、警察、消防等職業人員，或是退伍軍人首次購房時，可用於支付相關貸款，藉此減緩購房壓力，同時也保障特定服務職業人員購房權益。

另外，蘋果先前也採購加州聖荷西北部約價值3億美元的255英畝土地，協助建造約3800處住房資源，並且分別向灣區住房基金捐贈1.5億美元，同時也向另一個公私合營的住房非營利組織Destination: Home投資5000萬美元，藉此改善加州住房問題。

而Google去年同樣宣布提撥10億美元改善在地住房問題，稍早更宣布將提供10萬組線上課程認證獎學金，提供美國境內工作人員可藉此取得各項技術認證，以利日後申請工作時，增加獲聘機會。

依照Google說明，這些認證不需大學文憑，或是相關領域經驗也能申請，同時完成一項學習課程認證約需6個月時間，完成認證後即可被授予等同大學學位證書。另外，Google也計畫向美國境內各地社區提供總計達1000萬美元的就業培訓補助，並且將與非營利組織YWCA、NPower和JFF等機構合作，協助更多女性、退伍軍人與弱勢族群提供工作技能學習機會。

在此之前，Adobe也曾因應新型冠狀病毒疫情釋出線上學習認證課程，讓更多人在家利用時間取得Adobe旗下軟體工具使用技術認證，以利日後疫情改善時更容易尋找新工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》