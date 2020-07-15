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橫跨Google Cloud、AWS及Azure查找檔案 Google打造BigQuery Omni跨雲搜尋功能

聯合新聞網 / 楊又肇

針對跨雲架構環境的資料搜尋需求，Google宣布推出名為BigQuery Omni的搜尋功能，讓使用者能橫跨Google Cloud、AWS，以及未來計畫加入支援的微軟Azure雲端服務平台進行大規模數據檢索搜尋，並且可維持與過去在Google Cloud服務平台提供BigQuery相同操作介面，同時可對應標準SQL操作模式，以及可串接既有BigQuery API資源運作，

由於越來越多企業選擇同時採用複數以上的公有雲架構建置旗下雲端服務，但通常在管理時會面臨跨雲端服務平台的限制，比方說要查找特定資料時，顯然必須在不同雲端平台執行檢索搜尋指令。

因此，Google這次宣布推出的BigQuery Omni搜尋功能，就是希望改善此類使用困擾，讓使用者能同時在Google Cloud、AWS，以及接下來準備加入支援的Azure雲端服務平台進行單次檢索，即可輕易地橫跨不同雲端服務平台查找資料。

此項功能不僅與過往在Google Cloud提供BigQuery採用相同操作介面，更支援標準SQL操作模式，同時相容既有BigQuery API資源，因此過往串接BigQuery API的應用服務，如今也能支援BigQuery Omni搜尋功能，並且可讓應用服務對應資料搜尋指令，可同時橫跨不同公有雲服務。

在這樣的設計之下，意味使用者能依照應用服務設計需求，同時串接不同公有雲運算或儲存資源。例如透過Google Cloud執行線上廣告宣傳相關內容運作，同時透過AWS S3提供電商服務情況下，即可透過BigQuery Omni搜尋功能檢索線上廣告與電商交易的數據關連。

而BigQuery Omni搜尋功能，基本上是以去年推出的Google Cloud多雲解決方案Anthos為基礎，就算資料並非存放在Google Cloud雲端服務平台，同樣也能藉由BigQuery Omni搜尋功能進行檢索、分析。

整體運作架構來看，Anthos解決方案可以透過Google Cloud服務中控台進行完整執行管理，並且可讓使用者輕易地透過中控台建立、佈署，並且管理套用在混合雲架構的BigQuery檢索引擎Dremel，藉此實現BigQuery Omni搜尋功能運作。

目前BigQuery Omni搜尋功能暫時僅先以邀請制進行alpha版本測試，預期之後才會正式成為Google Cloud服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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