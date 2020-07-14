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你也曾被蘋果iPhone電池「偷偷降速」？ 25美元理賠現在開放申請

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果（Apple）公司。美聯社
蘋果（Apple）公司。美聯社

蘋果電池「降速門」在今年年初達成初步和解，蘋果將支付每台iPhone 約736台幣（25美元），最高約14.7億（5億美元）的和解金。最近受害者申請網站上線，只要你使用的機型符合條件，填完手機序號後便可能拿到賠償金，但受限法律因素，只有美國消費者能夠申請。

要符合條件，你還必須在2017年12月21日之前使用的是iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone SE等機型，且使用的作業系統是iOS 10.2.1以後的版本；或是在同樣日期前使用的是iPhone 7、iPhone 7 Plus，並使用iOS 11.2以後的版本。

該訴訟來自2017年底，蘋果被爆出在手機中藏有一項機制，會將電池老舊的iPhone降速，使用者會因此覺得難以使用，而被迫換機，此舉引起消費者們的憤怒，即使蘋果解釋降速是怕電池老化導致手機自動關機，影響使用者體驗，仍被憤怒的消費者告上法院，並被迫提出多項補償措施。

該網站上，除了獲得賠償還有其他選項，使用者還可以選擇「拒絕和解，希望向蘋果直接上訴」、「拒絕和解，想出席聽證會發表意見」，且都須在10/6前完成，只要超過期限，將不再有權利向蘋果提出求償。

儘管須付出巨額和解金，蘋果仍然不認為該行為錯誤。而網友們對此反應不一，有人疑惑該網站是否詐騙，也有人認為後續還有許多法律程序要跑，不值得為了區區736塊勞心勞力，更何況目前還只是初步和解，後續是否能成立還得看12月4號的最終判決結果。

蘋果 iPhone iOS 電池

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