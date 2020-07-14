Linux決定捨棄「黑名單」「白名單」稱謂 要選更中性的名詞代替

Linux 核心最早作者 Linus Torvalds 決定， 將會用全新術語來取代 Linux 核心程式碼、檔案中的「blacklist/whitelist」（黑名單白名單），以及「master/slave」（主從）的用法。

隨著美國 Black Lives Matter 運動吹進軟體業界，不少開發者組織正在討論是否要用新的名詞取代傳統「黑與白」的用法，像 Google 工程副總就曾向駭客社群呼籲捨棄黑帽、白帽的稱謂，只是普遍不被 Infosec 大多人接受。但接下來會有另一群開發者要從善如流了！

Linux 核心的最早作者 Linus Torvalds 決定， 將會用全新術語來取代 Linux 核心程式碼、檔案中的「blacklist/whitelist」（黑名單白名單），以及「master/slave」（主從）的用法。

目前代替 master/slave 的候補稱謂如下： primary/secondary main/replica or subordinate initiator/target requester/responder controller/device host/worker or proxy leader/follower director/performer 而代替 blacklist/whitelist 的候補稱謂則是這些： denylist/allowlist blocklist/passlist

Linux 官方並不主動推薦任何具體術語，開發者可以斟酌自己的狀況選擇，但舊的術語會只允許用在舊版的程式碼與檔案。Linux 社群會想淘汰「master/slave」、「blacklist/whitelist」這兩組術語是另一位 Linux 核心維護者 Dan Williams 所提出的。

目前除了 Linux 之外，還有 Twitter、GitHub、、Microsoft、LinkedIn、Ansible、Splunk、Android、Go、MySQL、PHPUnit、Curl、OpenZFS、OpenSSL、JP Morgan 等許多科技公司、開源計畫正在響應Black Lives Matter 運動，使用更中性的用詞取代過去有歧視爭議的程式語言術語。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》