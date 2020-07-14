將資源集中在明年初的CES 2021 CTA確定不再舉辦上海CES Asia展會活動

今年原本因為新型冠狀病毒疫情宣布取消舉辦的上海CES Asia 2020，目前則是由主辦單位CTA (美國消費技術協會)進一步確認，未來將會以年初於美國拉斯維加斯舉辦的CES展會活動為主，不再舉辦上海CES Asia展會活動。

依照CTA說明，決定停辦上海CES Asia的原因還是基於目前疫情仍未獲得改善，加上疫情影響使得許多經濟發展與展會活動面臨挑戰，因此決定將相關資源集中在年初固定舉辦的CES展會活動，以及展會相關活動與業務。

而預計明年初維持在美國拉斯維加斯舉辦的CES 2021，將會在原本實體活動基礎上，使部分展會內容延伸至線上呈現。

同時，CTA也強調從2015年開始在上海新國際博覽中心舉辦的CES Asia展會活動，歷年來已經逐漸使展會規模擴大許多，同時在去年展示產品類別就超過20多種，分別涵蓋5G網路、人工智慧、擴增實境、虛擬實境，以及汽車相關技術應用，同時也加速媒合在地科技相關業務成長。

不過，依照目前新型冠狀病毒疫情在全球仍未獲得顯著改善情況下，雖然不少業者認為明年開始將能獲得改善，但也有不少看法認為疫情仍充滿許多不確定性，甚至到明年初都還是可能面臨疫情影響，導致許多展會活動可能無法順利舉辦。

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