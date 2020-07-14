Tesla計畫9月下旬舉辦股東會與電池日活動 將揭曉續航距離更高、耗電更少的電池設計
Tesla稍早確認，日前一再延後的股東活動與電池日活動，將在美國西岸時間9月22日舉辦，預期將會公布Tesla日前預告即將推出總續航距離可達100萬英哩 (約160萬公里)，並且以低成本生產的電池。
而進一步降低電池生產成本，同時讓整體續航使用距離可更遠，意味Tesla車款將更有與傳統燃油車抗衡能力。
在先前說法中，Tesla預期將會先將低成本電池應用在針對中國市場打造的Model 3車款，後續才會進一步進駐北美市場。同時新款電池能以低成本形式生產，主要在於採用低鈷，或是採無鈷成分設計。
另外，Tesla原本計畫在今年5月舉辦此次活動，但因為新型冠狀病毒疫情影響宣布延後，結果延後至今年6月時，卻又因為美國境內疫情仍不穩定，因此才又宣布延後舉辦消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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