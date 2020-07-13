LINE CONVERGE宣布多項在台推行新服務 強化生活服務入口定位

今年因應新型冠狀病毒疫情影響，使得歷年在台灣舉辦的LINE CONVERGE年度活動首度改以線上形式進行，同樣針對台灣在地服務、產業推動，以及社會互助投入發展，並且針對通訊、娛樂內容、數位行銷、電商、金融科技、虛實融合OMO (Online Merges with Offline)六大產業領域持續提供全新服務，並且以用戶為核心將更多數位科技帶進生活。

在此次以線上形式呈現的LINE CONVERGE年度活動中，LINE分別宣布推出LINE CREATORS創作者商品館、兩款新遊戲：獵人競技場: 傳奇、EOS Online，以及包含與均一平台教育基金會的合作計畫、公益貼圖計畫、貼文串的創作客創收模式三大計畫，同時也宣布推出包含TODAY大頭家、理了財知道、黑喵知情、藝文專區在內四個全新節目內容。

其他更新部分，則包含LINE主頁與錢包頁面改版，個人主頁最佳化，以及在LINE Music加入去除人聲跟唱功能，並且增加快速建立歌單功能，此外也包含增加官方帳號分眾+、LINE Tag與特效貼圖內仍容，更早之前則是宣布推出以獨立app形式提供使用的全新LINE購物，以及LINE購物護照服務。

另外，LINE也在此次活動中再次介紹在台以LINE社群為稱的Openchat功能，讓使用者能在特定聊天群組內設置個人客製化名稱，卻無需變動原本在LINE服務內設定名稱，例如可以在A聊天群組內使用A名稱標示個人身分，在B聊天群組內則使用B名稱，同時在聊天群組內也不需要事先互加好友也能使用特定聯繫功能。

而在去年與行政院及四家查核夥伴共同啟動「LINE數位當責計畫」，藉由LINE服務平台提供事實查證服務，今年更完成與警政署165反詐騙資料串接，之後更可在「訊息查證官方帳號」中檢舉可疑帳號或可疑網址，藉此快速比對並阻止可疑帳號與可疑網址的傳散。

此次在LINE CONVERGE年度活動中，LINE宣布與均一平台教育基金會展開三年合作，並且同即日起正式開啟均一平台教育基金會公益帳號；雙方的合作首波將以「科學媒體素養」課程出發，培養學生對訊息思辨的能力。

全新主頁設計與錢包功能

依照LINE說明，全新主頁設計將會在今年7月下旬釋出，將進一步強化LINE成為使用者日常生活「入口」特性，讓使用者能更快速找到常用LINE服務，甚至可以自定偏好使用服務，並且藉由人工智慧技術在推薦內容推播合適資訊，另外也增加如同Facebook的好友生日提醒功能，讓使用者能更快透過LINE向線上好友發送祝賀訊息，或是贈送貼圖等內容。

同樣預計在7月下旬釋出更新的錢包功能，將讓使用者能更方便使用行動支付功能，並且串接LINE旅遊、LINE購物或LINE SPOT等服務，同時也能即時提醒各項優惠券是否即將過期，另外也會藉由人工智慧技術自動調整合適使用者的消費活動推薦結果。

以獨立形式app呈現的全新LINE購物

至於同樣改為獨立形式app的LINE購物，日前也已經宣布將在7月15日正式開放下載，並且預告將推出團購，並且結合在地社群團購機會，藉此創造更多電商銷售機會，同時也預告將在7月15日至8月11日將展開為期28天的專屬購物節，另外也將在下半年釋出3億點LINE Points點數吸引消費。

LINE Today、LINE TV加入新功能，LINE Music增加點唱機功能

其他更新項目，則包含將在今年第三季於LINE Today加入「TODAY大投家」、「理了財知道」兩檔理財節目，下半年則計畫加入更多類別的短影片內容，而LINE TV則會加入與酷斯本媒體聯合製作的原創戲劇《黑喵知情》，以及與UDN合作的「藝文專區」內容，將在今年第三季由故事工廠打頭陣，透過近20家表演團隊將戲劇表演帶到LINE服務平台，另外也將推出全新「語言學習館」，由空中英語教室推出「大家說英語」和「空中英語教室」影音內容訂閱方案。

預計在8月釋出更新的LINE Music，則分別是出可藉由影像辨識方式，透過既有歌單、專輯封面截圖或拍照影像，即可在快速比對LINE Music收錄曲庫後，自動建立相同歌單。另外，針對喜愛唱歌的用戶，更加入與日本同步推出、與Sony技術合作的去人聲跟唱功能，讓使用者能藉此將LINE Music當做點唱機服務練唱。

LINE原創貼圖打造新創收模式、LINE官方帳號讓店家更方便行銷

針對在台邁入第六年發展的LINE原創市集，LINE宣布將從即日起於LINE口袋商店推出「LINE CREATORS創作者商品館」，集結包含可愛的豆卡頻道、一神家族、貓貓蟲-咖波和好想兔等經典人氣貼圖角色，7月下旬也準備推出全新「特效貼圖」，並且將在明年推出「公益貼圖計畫」，藉由貼圖銷售方式回饋社會公益。

同時，今年藉由「LINE創作客夥伴計畫」吸引超過200名創作者加入貼文串，並且創造更多有趣內容，預計在今年第四季接續推出「創作客創收模式」，藉此增加粉絲推廣和營收分潤，建立共榮共好的創作生態圈。此外，針對個別用戶，LINE 貼文串也將於下半年持續優化個人主頁，不只增加裝飾與濾鏡功能，還可打造專屬 Avatar虛擬人偶，強化個人識別度。

在LINE官方帳號服務部分，預計在下半年將推出「官方帳號分眾+」和「LINE TAG串連官方帳號」兩個新功能，透過人工智慧技術識別使用者網路瀏覽行為與偏好，藉此推薦最佳合適內容，同時也能協助透過官方帳號行銷店家可以更容易找到合適消費群眾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》