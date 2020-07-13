Google希望在Android 11更具體改善版本碎片化分布問題

在接下來的Android 11版本更新裡，Google將要求OEM硬體廠商必須加入分區設計，以利未來Android作業系統能更無縫更新、升級，藉此徹底改善過往Android作業系統版本碎片化分布問題。

過去以來，改善Android作業系統版本碎片化分布情況，一直都是Google希望改善問題，從Android 7.0 Nougat開始與電信業者、硬體廠商合作加快作業系統無縫更新效率，到後來推出的Android 8.0 Oreo加入名為Project Treble的設計，將Android作業系統劃分成不同更新區塊，讓電信業者、硬體業者能針對需求釋出不同必要更新項目，並且讓Google能更直接針對裝置提供作業系統版本升級。

而在經歷Android 8.0 Oreo、Android 9.0 Pie，以及去年釋出的Android 10迭代更新，並且隨著時間逐漸使部份老舊機種從市場汰換，同時也因為搭載新版作業系統的裝置加速問世，終於讓Android 10作業系統版本普及率明顯提昇，在過去5個月內總計累積超過1億台裝置使用Android 10作業系統，相比Android 9.0 Pie達成相同裝置數量所花費時間，更是縮短28%。

因此，在接下來即將推出正式版本更新的Android 11，預期將能以更快速度普及化，尤其Google準備強制要求OEM硬體廠商採取分區更新設計，同時也計畫讓更多Android內部元件可拆分更新，甚至讓作業系統核心層能以A/B區塊形式更新，使裝置在一般情況下能以A區塊核心層運作，並且能在不影響執行使用情況下更新B區塊核心層，當完成更新即可直接取代A區塊核心層，藉此讓作業系統版本能以更快速度更新。

這樣的設計，其實在先前就已經提出，只是因為許多OEM硬體廠商考量這樣的設計會佔據大量裝置儲存空間，尤其對於許多儲存空間就不算多的入門裝置，更是難以採用這樣的設計。不過，隨著智慧型手機造價越來越低，使得更多入門手機搭載儲存空間持續翻倍增加，因此也讓許多OEM硬體廠商願意採納。

另一方面，Google本身也藉由今年1月底之後推出機種，若不直接搭載Android 10作業系統，就無法取得GMS服務使用授權的激進作法，藉此要求OEM硬體廠商採用新版作業系統。而此次也強制要求OEM硬體廠商必須加入分區設計，以利日後Android作業系統能更快升級，顯然希望能進一步解決Android作業系統版本碎片化分布問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》