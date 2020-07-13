Google計畫改善Android作業系統在平板裝置的操作體驗
雖然在去年宣布退離平板硬體競爭，但Google並未就此放棄在平板市場發展，依然透過Android與Chrome OS作業系統，搭配合作夥伴打造硬體擴展平板裝置應用可能性。
而在近期舉辦線上研討會活動期間，Google表示將進一步改善Android作業系統在平板裝置上的操作體驗，藉此創造更不一樣的平板使用體驗。
Google透露，將會在美國西岸時間8月10日舉辦的「Android Beyond Phones」主題線上研討活動透露更多平板應用細節。在目前發展中，Google主要藉由Android與Chrome OS兩項作業系統對應平板裝置開發需求。
不過，目前僅三星、華為、聯想、宏碁在內品牌仍維持打造平板裝置，諸如HTC、華碩或更多中國品牌則甚少，甚至幾乎不再推出以Android作業系統打造的平板裝置。
反觀蘋果近年則是持續設法讓iPad使用體驗與iPhone有更明顯差異化，甚至後續更讓所有iPad裝置都支援手寫筆操作，而作業系統也以自iOS作業系統拆分的iPadOS提供不同使用體驗，讓iPad能填補手機與筆電之間的操作落差，讓使用者能以iPad完成更多日常生活，或是工作需求。
因此在蘋果證明平板仍有相當大的發展空間之下，顯然Google也不會輕易捨棄在平板市場競爭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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