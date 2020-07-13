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為何汶萊與台灣同納第二波開放？ 日媒：怕中韓不悅

Google開始讓使用者能透過圖片搜尋獲取更多資訊

聯合新聞網 / 楊又肇

Google開始在美國境內針對行動裝置的圖片搜尋結果，加入更多基於Google Search知識圖譜 (Knowledge Graph)技術所建立資訊，讓使用者可以透過圖片內容了解更多關連資訊。

雖然很多人會透過Google Search以關鍵字形式查找內容，但有些難以透過文字敘述情況，反而必須透過圖像內容進行搜尋。

為了讓使用者能更快透過圖像搜尋結果知曉進一步的資訊內容，Google將過去用於Google Search的知識圖譜技術也套用在圖像搜尋功能，讓使用者能更直覺地透過圖片連接更多資訊。

而在背後運算模式，同樣也是藉由人工智慧技術，搭配圖像分析方式讓系統理解圖片內容所包含重點項目、場景情境、主要顏色等內容，進而對應到Google Search抓取的關聯內容。

不過，目前此項功能暫時僅先在美國境內針對行動裝置提供使用，預期未來也會隨著資料累加擴展至更多地區，並且支援更多語言內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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