Magic Leap由前微軟高層 接手執行長職位

Magic Leap宣布，將由前微軟商務開發執行副總裁Peggy Johnson接手執行長職位。

先前宣布募得3.5億美元資金後，Magic Leap卻證實Rony Abovitz卸下執行長身分消息，因此必須重新挑選適合帶領公司的新任執行長。

而接手成為Magic Leap新任執行長的Peggy Johnson，除了在2014年加入微軟，並且擔任商務開發執行副總裁職務，更早之前則是在Qualcomm任職超過24年，同時本身也具備電機工程相關背景，對於硬體等發展也有一定了解。在微軟任職期間，Peggy Johnson更曾負責推動不同合作開發與成長，更曾負責微軟旗下M12企業風險投資基金營運。

因此，由Peggy Johnson擔任Magic Leap新執行長，顯然相當適合，尤其在Magic Leap需要有更多應用發展，以及外部內容合作情況下，預期Peggy Johnson將能藉其經驗帶領Magic Leap有不同成長。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》