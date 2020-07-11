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臉書軟體開發套件凸槌 引發熱門App當機

中央社 / 奧克蘭10日綜合外電報導
蘋果智慧型手機iPhone 作業系統iOS上運作的熱門應用程式（App）今天普遍發生當機，原因是臉書（Facebook）的軟體開發套件（SDK）出現程式錯誤。 美聯社
蘋果智慧型手機iPhone 作業系統iOS上運作的熱門應用程式（App）今天普遍發生當機，原因是臉書（Facebook）的軟體開發套件（SDK）出現程式錯誤。 美聯社

蘋果智慧型手機iPhone 作業系統iOS上運作的熱門應用程式（App）今天普遍發生當機，原因是臉書Facebook）的軟體開發套件（SDK）出現程式錯誤。

美聯社報導，Tinder、Spotify及Pinterest等熱門App的用戶今天通報，他們在試圖打開這些App時發生當機。這項問題很快就獲修復。

臉書將這項問題歸咎於旗下軟體開發套件出現程式錯誤。這項套件是軟體開發商用來與臉書整合旗下App的工具。

這項整合讓人們得以使用臉書憑證登入約會、音樂或其他類型的App。谷歌（Google）、蘋果公司（Apple）及其他企業也提供軟體開發套件給開發商。

臉書今天發表聲明指出，一項「代碼變更引發使用臉書軟體開發套件的部分iOS App出現當機」。今年5月，臉書的軟體開發套件也曾導致類似當機。

蘋果 Facebook 臉書

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