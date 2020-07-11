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22歲印度青年靠TikTok為家人買了房！「反中」也敵不過好用App？

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
歐新社
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摘要

1.TikTok印度被禁用之後，各大社群媒體公司如臉書、推特，紛紛推出類似功能的App，搶佔這塊大餅。

2.然而專家指出，TikTok在印度崛起，代表數位參與的民主化，也就是社群媒體不再只為受過高等教育、會講英文的人服務。其簡單的介面，讓庶民也能當網紅，這是其他公司推出短影音程式無法取代的。

印度是TikTok在中國以外下載量最多的國家，印度政府六月底以其主權、安全和公共秩序受到威脅為理由，禁用59個中國App，TikTok也在列。《CNN》報導，美國也在考慮跟進，限制美國民眾使用包含TikTok在內的中國社群App。

TikTok被禁後，許多印度人轉向替代應用程式。根據《The Motley Fool》，印度本土的影片分享App「Roposo」在兩日內超過2200萬次下載；另一個短影片分享App，在這個月內於Android Play商店也被下載超過千萬次。

除了當地社群媒體，全球各大公司也紛紛搶佔印度短影音市場的大餅。尤其對在印度擁有2.8億用戶的臉書來說，是一個千載難逢的好機會，該公司旗下的Instagram立刻在印度測試短影音功能Reels，想抓緊這個機會，衝高下載量。

《TechCrunch》指出，推特投資的Sharechat也趁機強力推廣，上週稱它在幾天之內將其每日活躍用戶提升一倍。

法新社
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近年來，TikTok在印度吸引的超過一百萬名內容創作者，舉凡美容師、營養師、學生，甚至是老人，其中還有一些人以此維生。這些平時無法掌握話語權的人，找到了一個平台。

《Wired》報導，TikTok幫助許多創作者提高了社會地位和促進經濟流動性。例如住在郊區，年僅22歲的西羅（Divyanka Sirohi），就透過TikTok收入，為家人買了間公寓。

「TikTok在印度崛起，代表數位參與的民主化，也就是社群媒體不再只為受過高等教育、會講英文的人服務。TikTok簡單的介面，讓庶民也能當網紅，這是其他公司推出短影音程式無法取代的。」印度網路與社會政策中心官員薩爾克（Torsha Sarkar）告訴《Wired》。

因此，就算推特、臉書在TikTok被印度禁用之際見縫插針，推出類似的功能，也並非所有用戶都埋單。像是一名曾在TikTok創作者競賽中獲獎的網紅瓦茲（Prem Vats）就表示，TikTok有龐大的音樂資料庫，和各種濾鏡，製作起來門檻低，用Youtube或Instagram需要更多專業技能及時間成本。

風險投資公司Blume的董事派伊（Sajith Pai）在接受《TechCrunch》採訪時表示，其他類似平台或許可以吸引TikTok上的頂尖網紅。「但是毫無疑問，多數用戶可能還是不會輕易轉移到其他平台。」他說。「禁令主要還是影響到那些沒有文化和經濟背景的用戶。」薩爾克補充。

(參考來源：TechCrunchWiredThe Motley FoolCNN

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

TikTok 印度 網紅 社群媒體 APP

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