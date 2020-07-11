Google高空網路氣球在肯亞推出4G上網服務 訊號範圍達50,000平方公里

除了「鋼鐵人」馬斯克的「星鏈計畫」，要用大量衛星將網路連線覆蓋全地球之外，Google 母公司 Alphabet 的「Loon」高空網路氣球，也是為偏遠地區提供網路服務，野心勃勃的大膽嘗試。現在，Loon 開始於非洲肯亞進行首次的商業化營運。

主導 Loon 高空網路氣球計畫的 CEO Alastair Westgarth，近日在官方部落格表示，Alphabet 開始與非洲肯亞當地的行動網路業者 Telkom 進行合作，透過 35 顆 Loon 氣球，即刻起為肯亞民眾提供 4G LTE 網路連線服務，訊號覆蓋肯亞中部與西部，面積廣達 50,000 平方公里，並包含人口最多的首都奈洛比。

對於 Loon 來說，正式開展商業營運是非常重要的里程碑。自 2018 年 Loon 成為獨立公司，不再隸屬於 Alphabet X 計畫項目之一後，他們是否能成功進行大規模商業化佈署，一直是外界不斷質疑的問題。

雖然在 2017 年波多黎各風災、2019 年秘魯地震後，Loon 都透過自家的高空網路氣球，為受災地提供臨時性的網路連線服務，但直到與肯亞電信業者的合作，Loon 才有辦法真正提供實質性、常態性的大規模應用。

在正式宣布商業化營運之前，Loon 於肯亞當地已經測試了長達數個月，成功為超過 35,000 名不重複使用者提供網路連接。官方亦指出，由 Loon 所提供的網路連線，在 6 月時下載速度平均為 18.9 Mbps，上傳速度為 4.74 Mbps，延遲僅 19 ms，無論電子郵件收發、語音跟視訊通話、網頁瀏覽、WhatsApp 傳訊跟 YouTube 影片觀看等服務，都能完全無礙使用。

為肯亞提供服務的 Loon 氣球會停留在距離地面 20 公里的高空，地面營運站將分析天氣資訊，讓 Loon 氣球保持於平流層中隨風飄蕩，而每個氣球間則能互相溝通，不間斷提供網路運作跟資訊傳遞，約莫 100 天後才回到地面檢修。

Loon 公司表示，高空網路氣球的主要目標並不是取代衛星、手機基地台或光纖固網，而是提供另一種手段，讓全球各地更多使用者能接上網際網路。

雖然說 Loon 計畫立意良好，但也有人批評，這次氣球訊號所覆蓋的肯亞國土，有一部分已經擁有良好的網路基礎建設，達不到普惠偏遠地區民眾的效果，而且部分貧困肯亞居民可能買不起手機以進行 4G 上網，光有訊號也是無米之炊。

無論如何，Loon 確實提供了現代世界，另一種接觸網路的方式，但其競爭對手卻也十分強悍，例如馬斯克的「星鏈計畫」等等。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》