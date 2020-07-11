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Synaptics收購博通旗下物聯網無線射頻業務 擴大智慧物聯網應用發展機會
Synaptics宣布，將收購博通旗下無線物聯網業務，將取得博通旗下針對物聯網市場提供的Wi-Fi、藍牙與GPS產品技術專利，同時也將取得博通在此業務著手開發產品與相關業務合作關係，而整筆交易金額為2.5億美元，將由Synaptics全數以現金完成支付。
在此之前，博通原本在去年底曾計畫以100億美元價碼對外出售旗下無線射頻業務，但後續則採取將無線射頻業務拆分成不同部份，以利吸引更多收購機會。
此次將面向物聯網應用的無線射頻業務轉售給Synaptics，將強化其物聯網硬體設計與技術專利整合能力，同時符合Synaptics近年持續針對物聯網市場擴展發展策略。除了收購博通針對物聯網發展的無線射頻業務，先前也曾在2017年收購Conexant Systems及Marvell所屬多媒體業務。
此項交易將在2021年第一季內完成，同時原本在博通底下的60人規模技術團隊將加入Synaptics。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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