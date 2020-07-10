聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果官方商店正式登上LINE購物 今24小時限時10%回饋無上限
搭配教育專案再省一波！
LINE 購物正式改版成為獨立 App，稍早 Apple 官方網站登上LINE 購物，祭出 24小時限時 10% 回饋無上限，只要透過 LINE 購物 App 首頁進入Apple 官網選購商品，就能獲得 10% LINE Points 回饋無上限，少有優惠的蘋果官方通路，現在等同是有了九折優惠。
昨日根據蘋果官方，7 月 9 日起至 9 月 29 日，Apple 推出開學季專案，學生用戶能以教育優惠價選購符合條件的 Mac 或 iPad 優惠組合，即可擁有 AirPods。補差價還能將它升級為 AirPods Pro，而在今日 24 小時限時 10% 回饋無上限購買 Macbook Air，更能直接以兩萬六千元帶走筆電加上無線耳機，相當優惠。
步驟：App Store/Google Play 下載 LINE 購物 App> 首頁進入Apple 官方產品>選購商品結帳
有興趣的果粉朋友們不妨趕快下載 LINE 購物 App 前往選購！
《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言