蘋果官方商店正式登上LINE購物 今24小時限時10%回饋無上限

搭配教育專案再省一波！

LINE 購物正式改版成為獨立 App，稍早 Apple 官方網站登上LINE 購物，祭出 24小時限時 10% 回饋無上限，只要透過 LINE 購物 App 首頁進入Apple 官網選購商品，就能獲得 10% LINE Points 回饋無上限，少有優惠的蘋果官方通路，現在等同是有了九折優惠。

昨日根據蘋果官方，7 月 9 日起至 9 月 29 日，Apple 推出開學季專案，學生用戶能以教育優惠價選購符合條件的 Mac 或 iPad 優惠組合，即可擁有 AirPods。補差價還能將它升級為 AirPods Pro，而在今日 24 小時限時 10% 回饋無上限購買 Macbook Air，更能直接以兩萬六千元帶走筆電加上無線耳機，相當優惠。

步驟：App Store/Google Play 下載 LINE 購物 App> 首頁進入Apple 官方產品>選購商品結帳

有興趣的果粉朋友們不妨趕快下載 LINE 購物 App 前往選購！

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》