想買Apple趁今天！LINE購物導至蘋果官網購物可享9折優惠
想入手Apple產品就趁今天！今（10）日蘋果官方商店正式登上LINE購物平台，特別推出一日限時10%回饋活動，從LINE購物內導至蘋果官方線上商店，可獲得10% LINE Points回饋無上限，形同蘋果官網商品全面九折。
更好的消息是，蘋果每年「開學季」的Back To School活動也正好開跑，與LINE購物的10%無上限優惠可同時使用。Back To School活動是蘋果每年暑期會推出的學生優惠，凡是學生、教職員等符合身分者，不但可以用教育價購入全品項MacBook，或iPad Air、iPad Pro，還能「免費」獲得原價5290元的AirPods，或是以2700元升級為原價7990元AirPods Pro。Back To School活動會一直持續到9月29日。
若以入門版MacBook Air來看，Back To School優惠與LINE回饋同時使用，只要26,010元就能入手，且還能獲得一個AirPods，相當划算。
需注意的是，LINE回饋將於出貨後3天才會收到交易訊息通知，LINE Points則會在出貨後60個工作日內陸續發送。此外，有部分商品並不適用LINE回饋活動，包括Mac Pro、AppleProDisplay、禮品卡、包裝、Bose產品等。
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