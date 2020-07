想買Apple趁今天！LINE購物導至蘋果官網購物可享9折優惠

想入手Apple產品就趁今天!今(10)日蘋果官方商店正式登上LINE購物平台,特別推出一日限時10%回饋活動,從LINE購物內導至蘋果官方線上商店,可獲得10% LINE Points回饋無上限,形同蘋果官網商品全面九折。

更好的消息是,蘋果每年「開學季」的Back To School活動也正好開跑,與LINE購物的10%無上限優惠可同時使用。Back To School活動是蘋果每年暑期會推出的學生優惠,凡是學生、教職員等符合身分者,不但可以用教育價購入全品項MacBook,或iPad Air、iPad Pro,還能「免費」獲得原價5290元的AirPods,或是以2700元升級為原價7990元AirPods Pro。Back To School活動會一直持續到9月29日。

若以入門版MacBook Air來看,Back To School優惠與LINE回饋同時使用,只要26,010元就能入手,且還能獲得一個AirPods,相當划算。

需注意的是,LINE回饋將於出貨後3天才會收到交易訊息通知,LINE Points則會在出貨後60個工作日內陸續發送。此外,有部分商品並不適用LINE回饋活動,包括Mac Pro、AppleProDisplay、禮品卡、包裝、Bose產品等。