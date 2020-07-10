蘋果強調Apple Silicon處理器應用裝置依然可使用Thunderbolt連接埠

在Intel進一步公佈Thunderbolt 4規格細節後，蘋果在對外聲明中表示，未來依然會在基於Apple Silicon處理器硬體環境下的macOS作業系統支援Thunderbolt連接規格，意味今年下半年預計推出以Arm架構設計的新款Mac裝置依然可以使用Thunderbolt 4。

實際上，蘋果宣布繼續支援Thunderbolt連接埠並不算意外，畢竟過去推動的Thunderbolt 3連接埠設計，就包含蘋果與Intel共同制定標準，同時蘋果也率先在Mac系列機種採用Thunderbolt 3連接埠。

此外，就Intel去年宣布開放Thunderbolt 3連接埠設計，並且宣布與USB 4.0連接埠規範相容，只要裝置端搭載相容控制晶片，就能在透過Intel測試下，成為符合認證的Thunderbolt 3規格設計產品。

而從另一個角度來看，在蘋果也確定以Arm架構設計的Apple Silicon處理器，同樣可在搭載相容控制晶片，並且在軟體支援情況下使用Thunderbolt連接埠功能，或許意味日後更多以Arm架構設計的手機、平板等裝置，將可透過Thunderbolt連接埠規格串接使用更多外接裝置。

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