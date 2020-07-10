將GPU加速帶到更多運算領域 NVIDIA市值首度超越Intel

在稍早時候，NVIDIA首度以2480億美元市值超越Intel市值規模，而在近期以Ampere架構打造的A100 Tensor Core GPU與Google Cloud深度合作，更被預期接下來將會持續擴展雲端平台虛擬化加速應用。

在此之前，NVIDIA已經在虛擬化應用有長期應用發展，從早期本身藉由網路虛擬化方式打造的GRID服務，使GPU運算效能可藉由網路傳輸讓遠端裝置透過協同運算方式加速顯示效能，同時也以此推動雲端遊戲應用，甚至在後續推動自有雲端串流遊戲服務GeForce NOW。

而在近期新型冠狀病毒疫情影響之下，NVIDIA也強調可藉由顯示虛擬化方式提昇遠距工作時的運算需求，同時也能藉由網路傳輸推動GPU虛擬化，藉此加快諸如資料分析、人工智慧等運算需求執行效率。

NVIDIA現階段已經取得超過72%的GPU市佔，除了從一開始藉由GPU改變遊戲市場，進而推動更多影像技術成長之餘，後續更將GPU應用在更多網路虛擬化技術發展，並且投入超算領域布局，另外也在自駕系統、邊緣運算，甚至近年在電信網路服務應用也藉由GPU加速協助成長，使得NVIDIA旗下GPU產品開始佈署應用在更多技術領域。

同時，NVIDIA也與台積電、三星維持緊密合作關係，例如今年宣布推出的Ampere架構設計GPU，便是以台積電旗下7nm製程打造，而與三星之間的合作，目前主要還是用於填補台積電製程技術產能空缺，主力產品依然會以台積電旗下製程技術生產。

過去Qualcomm也曾在2013年時，以當時達1148.32億美元的市值，超過Intel當時約1127.7億美元市值，原因在於智慧型手機市場快速成長，同時也因為從3G網路進展至4G網路，使得Qualcomm旗下產品在市場被廣泛應用，加上Qualcomm持有大量4G相關技術專利，使得市場一致看好Qualcomm日後成長，因此也讓原本市值不到Intel一半的Qualcomm，在短短2年多時間內一舉超越Intel市值規模。

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