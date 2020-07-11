Apple蘋果新專利「玻璃按鍵」 提升鍵盤耐用度！

Apple 蘋果新款 MacBook 筆記型電腦的鍵盤改用全新「剪刀式」結構按鍵取代原本的「蝴蝶式」結構設計，剪刀式按鍵結構的鍵程只有 1 公釐，讓 MacBook 的機身更加纖薄，也提升打字手感更舒適。

但除了剪刀式鍵盤之外，Apple 蘋果還開發了一款特別的「玻璃按鍵」，可以維持長時間使用的磨損，也不用擔心鍵盤文字會脫落。

圖片及資料來源：9to5mac、patently apple

新專利的鍵帽是透明設計，可能選用玻璃、透明陶瓷、藍寶石玻璃…等透明或半透明材質製作，以這些材質製作的鍵帽具有高剛度和強度，即使鍵帽厚度纖薄，但按鍵盤時仍不用擔心會彎曲。

透明鍵帽的字符會印在按鍵底部，如此一來即使使用數百萬次使用與摩擦，也能持久耐用，不用擔心磨損。

除了耐用性之外，專利文件還提到這款鍵帽具有反光效果，可以透光，透過 RGB LED 能讓鍵盤呈現不同顏色與亮度。

透明鍵盤的專利很讓人期待，只是…專利歸專利，不知道 Apple 蘋果公司究竟有沒有打算讓它商品化，變成筆電的新鍵盤。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：9to5mac、patently apple